【戰況R2】賽前預計位置機會 呂健威爆金鎗武士有驚喜

何澤堯貴為馬王「金鎗六十」主戰騎師，同主馬「金鎗武士」自然交畀佢操刀，經過上仗初出熱身後，今仗再出即現真身，直路以「金鎗跑法」從外疊湧上，爆出21倍冷門，睇今場走勢，呢匹身價約263萬嘅4歲澳洲馬幾超值，但當然唔及「金鎗六十」約140萬港紙贏1.36億獎金咁勁啦！

賽後，練馬師呂健威話「金鎗武士」上賽吸收經驗為主，走勢唔算太失望，始終唔係每隻馬都可以一出即勝，而今場預料有機會跑近，但冇諗過贏，依家後上建功都有啲驚喜。「金鎗武士」可以跑長啲，同埋已經比想像中遲熟。另外，「金鎗武士」暫時冇得同「金鎗六十」比較，後駒係馬王級，而前駒暫時已經贏到馬已經好滿意。

馬主陳家樑話今場贏馬有驚喜，賽前預計位置機會，因為呂健威匯報「金鎗武士」跑完上場之後收咗身，但仲有少少肥，今場雖然贏1200米，但相信愛駒稍後可扳上1400米至1600米。

今場跑第2名為潘頓「鑽飛龍」，田泰安「陽光武士」跑第3，第4名為蔡明紹「揚揚大道」。

第2場賽果：5-9-7-11

組合獨贏3揀1賽果：A3(最後賠率3.4)

二重彩賽果：5-9(最後賠率97)