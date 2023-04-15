【戰況R9】潘頓匯報：維港智能最後50米乏力

潘頓今日化身正氣潘，全日最熱嗰3匹馬全勝，包括1.3倍「金馳」、2.1倍「超級龍珠」及1.9倍「維港智能」。「維港智能」今仗雖然排9檔起步，但出閘後第1隻搶出，大半條直路按韁，末段稍騎已順利帶到。

賽後，練馬師沈集成話原本唔打算安排「維港智能」跑今場，因為隻馬再抖耐啲，威力會更強，但潘頓認為隻馬抖4個星期都OK，建議跑呢場，問咗馬主亦都同意，所以報跑呢場。雖然「維港智能」今場贏馬，但潘頓賽後匯報最後50米開始乏力。跑完今場之後，會安排「維港智能」抖耐啲，將會視乎加分幅度、狀態同埋食料再作部署，睇吓跑多場二班1200米，有機會進軍1200米三級賽沙田銀瓶，然後就抖暑。。

「維港智能」馬主朱潤流表示，愛駒今季演出穩定，潘頓發揮一流，沈集成亦訓練有素，「維港智能」加分升上一班仲有得贏，希望今年6月跑G3。

今場跑第2名為田泰安「嫡愛心」，希威森「東方飛影」第3，第4名為巴度「超霸勝」。

第9場賽果：5-11-9-10

組合獨贏3揀1賽果：A1(最後賠率1.4)

二重彩賽果：5-11(最後賠率9.3)