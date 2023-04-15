【賽後報告】機械戰士腳傷拉停 當家信心流鼻血照跑第2

是日賽後報告：

第1場：於宣佈出賽時，「耀力之城」與「創高峰」均申報騎師為希威森。小組確定希威森已落實策騎「耀力之城」。因此，小組批准「創高峰」改由霍宏聲策騎。練馬師韋達因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2千元。「當家信心」被發現右邊鼻孔有血。「當家信心」隨後接受內窺鏡檢查，證實該駒流鼻血。

第2場：入閘後，「龍之威」以後足豎立，撞到頭部及被卡住。獸醫認為「龍之威」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令該駒退出此賽。「龍之威」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。獸醫於賽後立即檢查「快狠準」，發現該駒右後腿有傷口。

被查詢有關「二話不說」的騎法時，巴度表示，他獲指示試圖讓坐騎取得遮擋，並以居於領放馬之後為佳。他說，坐騎出閘笨拙，其後居於「快狠準」外側競跑之際，他認為「快狠準」將讓「鑽飛龍」切入及居於該駒外側的領先位置競跑。他又說，因此他選擇跟隨「快狠準」，因為這樣可讓坐騎取得領先馬匹之後有遮擋的位置。他又說，「快狠準」讓「揚揚大道」切入時未有繼續上前，導致坐騎居於較預期更後的位置。他說，坐騎於中段搶口，尤其於「快狠準」與「加州凱歌」於接近600米處時稍微互相觸碰之際。他進一步表示，鑒於賽事早段的中等步速，坐騎在直路上受催策時難以追前。

第3場：被查詢時，田泰安（「請讓路」）報告，坐騎儘管受催策，但未能展現任何前速，因而於早段居後列競跑。他說，他在早段曾擔心坐騎為何未能展現更快前速，但他仍持續稍為催策坐騎以保持後列位置，過了900米處後他認為坐騎並無不妥，遂開始催策坐騎上前。他又說，他在此時跌掉馬鞭，而坐騎在他手足並用力策下奔向終點的走勢令人滿意。獸醫於賽後立即檢查「請讓路」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。由於這已是田泰安今季第3次獲報告於陣上跌掉馬鞭，因此他被警告倘若短期內再犯，小組或會採取進一步行動。

賽後，霍宏聲（「荃程路通」）報告，於接近500米處時，他擔心坐騎或有不妥，遂選擇收慢坐騎。獸醫於賽後立即檢查「荃程路通」，並無發現任何明顯異常之處。「荃程路通」包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。

第5場：賽後，潘頓（「有緣人」）報告，坐騎於陣上發出異常呼吸聲，而他在坐騎於直路早段失蹄時將其收慢。獸醫於賽後立即檢查「有緣人」，並無發現任何明顯異常之處。「有緣人」包尾大敗而回，小組認為該駒的表現難以接受。「有緣人」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。同樣於賽後，布文（「喜傲龍」）報告，由於坐騎跑來欠缺競爭力，加上他覺得坐騎有些不妥，他未有於最後50米力策坐騎。獸醫於賽後立即檢查「喜傲龍」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第6場：於宣佈出賽時，「金德義」與「大登殿」均申報騎師為巴度。小組確定巴度已落實策騎「大登殿」。因此，小組批准「金德義」改由布文策騎。練馬師苗禮德因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2千元。趨近50米處時，「機械戰士」有不妥，騎師梁家俊其後收停坐騎及迅速下馬。賽後，「機械戰士」獲報告右前蹄球節受傷。「金德義」大部分途程走外疊，沒有遮擋。賽後，霍宏聲（「金像非凡」）報告，坐騎於領放時搶口，難以穩定走勢。

第7場：抵達起步點後，何澤堯表示對「黃腳鱲」的動作有疑慮。獸醫檢查「黃腳鱲」後，認為該駒左前腿不良於行，因而不適宜出賽。小組按照獸醫意見著令「黃腳鱲」退出此賽。「黃腳鱲」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。賽後，布文（「小刺蛋」）未能為坐騎的表現提供任何解釋。獸醫於賽後立即檢查「小刺蛋」，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：入閘後，「馬有運」以後足豎立，並將右前腿擱在閘門上。獸醫認為「馬有運」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令該駒退出此賽。

第9場：「嘉應精英」氣管內有很多血。賽後，布文（「緊張大師」）表示，坐騎出閘笨拙，其後他未能根據策騎指示讓坐騎領放，因此坐騎於早段及中段全程走勢欠順，直路上未能追前。獸醫於賽後立即檢查「緊張大師」，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「緊張大師」的表現難以接受。「緊張大師」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。