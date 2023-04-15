【論戰天下】吉利話武豊再奪日本二千堅尼

廿年前1993武豊首奪日本二千堅尼，對上一次則是2005年「大震撼」，今屆夥拍其胞弟武幸四郎的「吉利話」參賽，見過他早前跑「金積驥」贏大阪盃操控步速得宜，相信對同屬前置馬「吉利話」會更有信心。連達文重返日本廣獲支持，當中不乏優質實力坐騎。

連達文手執金硬幣

S1-1：「金硬幣」這匹「真心呼喚」子嗣上年在中山競馬場草地2200米打開勝門，其後兩戰未有突破，今年改向泥地發展，外祖父為「金獎章」亦看來能夠應付，上場雨泥地追到埋門差一步，今強配連達文鬥後勁更硬淨，可期補中。

琥珀醇酒擅跑中山

S1-2：今組參賽馬實力不弱，有近績可取首推「琥珀醇酒」，本身跑法可走在較前位置，過去4戰中山競馬場泥地同程1冠2亞1季全入三甲，由大野拓彌換上田邊裕信是加強配搭，上場同樣濕泥亞軍證明可以應付，居此組有力勝回一仗。

萌佳花後勁派用場

S1-3：「萌佳花」近仗增程跑2000米演出穩定，上場於阪神大熱門梗頸四，可歸咎於步速唔快，直路出頭過早轉弱，與本身留住爆後勁跑法有出入，換上連達文只要早段讓馬兒放鬆，鬥後勁絕不輸蝕。

狂逸居熱得有道理

S1-4：「狂逸居」幾乎逢出必熱，但整體表現亦無令人失望，大前仗東京勝後，近兩戰於中山競馬場泥地1800米均上名，稍嫌經常出頭後被對手反超前，希望重配橫山武史拿捏發力點做得更好。

消暑樂祭賽績高水

S1-5：「消暑樂祭」產自愛爾蘭莫格雅育馬場，4歲Dark Angel子嗣上場升班挑戰三級賽絲路錦標沿途領放，僅於終點前被「奈村佳盈」及「初勁」越過得第3，後兩駒之後在一級賽高松宮紀念賽包Q，未能取得5連勝亦可算雖敗猶榮，今換連達文如無意外可順利坐正。

武豊兄弟兵拍住上

S1-6：2月舉行的共同通信盃雖然在東京競馬場舉行，但近年一向對日本二千堅尼最有影響性，過去兩屆此賽得主「樂透心」及「地標圖形」都是於這場三級賽入三甲繼而登上王座，今屆冠亞軍「幻影俠」及「吉利話」都在陣。其實上場整個過程，跑第2的「吉利話」難度更高，出閘稍慢，中段鮑志樂留唔住上前領放，東京長直路頂到最後才被對手超越。

練馬師武幸四郎今次找來胞兄武豊掛帥，豊哥跑步速最煞食，16檔若然起步又稍慢都有時間上前，未必是壞事，最重要有大逃馬「花崗石」開路可以跟好位。上周櫻花賞正由「大鳴大放」子嗣勝出，「大鳴大放」本身亦是2015年日本二千堅尼得主，「吉利話」有望完成父子制霸重任。

幻影俠獲7檔加持

「幻影俠」抽到近10年獲得3冠3亞1季的黃金7檔，本身賽績上已有共同通信盃光環，加上李慕華壓陣，亦是正路選擇。若然場地持續軟爛，剛於中山競馬場勝出春季錦標的「寶徠歌劇」可提高評價，「龍王」子嗣且外祖父為「無敵先鋒」，增程只會更好，橫山武史分身乏術，換上田邊裕信亦並無減弱，3戰未輸過不宜低估。

「夜神飛驥」則是前日本遠征大使「迪雅卓」的同母半弟，4戰3勝的如月賞冠軍，川田將雅要為「野田」系效力，改配連達文信心度不減，若然變化地會跑高多少。

飛時測距強配補中

S1-7：「飛時測距」血統優良，前仗年內復出跑3000米沿欄直上，卻被外欄同主馬衝上殺退，上場淋地直路有追但比較均速，或許有影響。今次初跑中山競馬場但強配川田將雅，只要早段咬住居中位置，憑其後勁在此組足以殺敵。