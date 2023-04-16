日本二千堅尼 CEO睇好初日高升坐位望贏

一眾日本三歲賽駒今日將在中山競馬場角逐途程2000米的一級賽日本二千堅尼。此賽編為當日海外賽事第1組第6場，於下午2時40分開跑。馬會CEO應家柏亦係今日網誌分析呢場一級賽嘅形勢：

一如以往，今屆賽事出足18匹賽駒，預期賽事步速偏快，由多匹已曾展示出甚具前速的賽駒居前或領放以支配步速。

「北部玄駒」於2015年在此項賽事中跑獲一席季軍，其後7勝一級賽，退役轉為種馬後於極短時間已成為前領種馬，子嗣包括現時在浪琴世界馬匹排名中位居首位的「春秋分」，而「初日高升」亦是「北部玄駒」的子嗣，此駒於今年1月15日在一項與今仗同場同程的三級賽京成盃中輕取對手，保持不敗之身。練馬師手塚貴久曾於兩年前憑「樂透心」勝出此賽，今仗「初日高升」抽得第1檔，屬坐位望贏之選。

「幻影俠」上仗於2月12日在東京競馬場競逐一項1800米的三級賽，馬兒沿途緊隨領放馬，末段以佳勢取得領先，從容勝出。今仗回師右轉跑道的中山競馬場出賽，但憑藉抽得好檔及由星級騎師李慕華主轡的有利因素，有機會跑入三甲。

騎師連達文在日本出戰一級賽跑入前5名的比率極佳，今仗他夥拍「夜神飛驥」出爭日本二千堅尼亦值得留意，此駒最近3仗均能報捷，包括上仗在一項中京競馬場的1800米三級賽中，在沿途居前列位置競跑下以短距離之先勝出。「夜神飛驥」今仗抽得好檔，預期連達文早段會讓馬兒居有利位置競跑，是我的位置之選。

短途超級巨星「龍王」曾兩勝浪琴香港短途錦標，退役後成為種馬，其子嗣在各項途程均有佳績可依據。今仗有三匹「龍王」的子嗣列陣日本二千堅尼，當中以「寶徠歌劇」最值得留意，此駒至今未嘗敗績，雖然今仗將自外檔出閘，仍無阻牠繼續成為陣中爭勝要角之一。 此外，「野田達陣」及「鍵琴高奏」亦屬爭標分子，此賽顯示出日本不乏日後有潛質成為國際馬壇明日之星的後起之秀。