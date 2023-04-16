黃昏賽6月復辦？騎練們有SAY！

香港愈來愈熱，已經不是新話題，天文台上月召開記者會，指出去年共有15日錄得攝氏35度或以上高溫。因應本港炎熱天氣增多，天文台決定當預測氣溫會高達攝氏35度或以上時，發放「極端酷熱天氣警告」來提醒公眾。面對炎熱天氣，馬會亦顧及人馬安全，考慮重新舉辦黃昏賽事，初步構思於今年6月開始，頭場改於下午4點開跑。關於復辦黃昏馬，本報記者查詢練馬師、騎師、馬主及馬迷各持份者的意見，大多數讚同馬會決定。

練馬師

馬匹突然轉跑黃昏賽，會否影響演出？這是不少人關心的問題。至於馬匹於炎熱天氣下是否更易中暑？練馬師呂健威則有以下說法：「其實馬匹於夏天的確會出現中暑情況，但部分能夠好快康復，就如『金鎗六十』上年曾輕微中暑，但不算嚴重，亦能好快恢復操練，整體而言，黃昏賽對馬匹是好事，但我希望於周六多於周日舉行，因為黃昏賽的時間比較尷尬，如周日跑至晚上9點至10點，翌日朝早又再晨課、試1800米草地及為馬匹報名，就比較繁忙。」

另外，羅富全亦同意黃昏賽對馬匹而言絕對是好事，始終在炎熱天氣比賽，對馬匹影響難以估計，只是黃昏賽的時間確實尷尬，到時惟有於馬場內食晚餐，始終第二朝又要進行晨操，若然完成賽事才食晚飯則可能太晏了。

騎師

即使夏天仍未真正來臨，實際上剛周末沙田日賽舉行時，氣溫已超過攝氏30度，可想而知於6、7月舉行日馬，氣溫只會更高，對騎師及參戰馬構成極大考驗，而上年5月尾莫雷拉就試過策騎「識贏」衝線後，因脫水被坐騎拋跌。因此對於馬會再次復辦黃昏賽，一眾騎師亦非常贊成，當中剛周末憑「無敵勇士」建功的陳嘉熙指出：「當然係好事，始終香港濕度高，夏天翳焗天氣下出賽比較辛苦，有時跑完一場馬已經滿身大汗，而馬匹在炎熱天氣下出賽都容易中暑，因此我歡迎馬會復辦黃昏賽。」

另外，梁家俊則認為黃昏賽對人馬均是好事，因為一到夏天，草地蒸發的氣溫非常熱，跑黃昏馬相信馬匹可回復得較快，而騎師出賽所需體力大，跑黃昏馬可減少水分流失。

剛周末因發燒缺陣的周俊樂指出：「對騎師而言，天氣太過炎熱有時會影響狀態，對馬匹方面則未清楚，始終由日間轉為跑黃昏，入黑後都未知馬匹屆時能否適應而有不同情緒，昔日喺澳洲學藝天氣雖炎熱，但香港明顯翳焗好多。」

至於冠軍騎師潘頓則笑言，既然黃昏賽即將會發生，他也不會擔心太多，只需好好適應就可以。

馬迷

對馬迷而言，日賽1點正開跑已經是習慣，突然改跑黃昏賽，又會否令他們難適應，甚至影響社交生活？馬迷胡先生就透露自己睇馬已有一段日子，以往黃昏賽亦有投注，每個日賽都會入場，黃昏賽對投注而言並無太大影響，但入場意欲則可能會因為延遲開跑而減低，因為完場時間太夜，未必會入場。而馬迷鄭先生亦贊同黃昏賽是好事，目前只要手機有馬會的流動應用程式，身在何處也可以投注。至於年輕馬迷劉先生覺得復辦黃昏賽未嘗不何，但星期六會好過星期日跑黃昏賽，因為星期一要開工，星期日若然太夜散場，就未必入場。

馬主

以往舉行沙田日賽，不少馬主均會選擇於完成賽事後，再與家人共度晚宴，又或者約騎練一齊慶功。若然復辦黃昏賽，會否對馬主構成不便？「先生」系馬主史立德則不認為黃昏賽對其構成影響，他說：「馬會復辦黃昏賽，除了顧及不同持份者外，對馬匹也有好處，牠們毋須在太熱的天氣下作賽，會舒服很多。另外，馬主亦可利用黃昏賽上午至下午的空檔工作，待晚一點才進場觀賽，可充分善用時間，是很好的建議。」至於「無敵勇士」馬主黃惠祖則表示黃昏賽以往都玩過，而香港暑期咁熱，黃昏入場就弗晒，他亦曾同馬會反映，如果復辦絕對是德政，更希望季尾有機會入場再體驗。

「華卓晴」馬主蔡奇光就認為黃昏賽氣氛和日賽差不多，同樣吸引不少馬迷及馬主入場捧場。而「紅逸舍」馬主李卓然亦歡迎馬會決定，他覺得臨近暑假復辦黃昏賽最好不過，入場觀賽唔使咁熱，騎師都跑得舒服一些。