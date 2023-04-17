停賽同波仔去玩 神鞭輝叉足電復出隨時一桿入洞

蘇兆輝早前同波健士以及騎馬人一齊去玩越野電單車，笑得非常燦爛。 (圖片來源：蘇兆輝Instagram)

蘇兆輝早前被罰停賽兩期，不過騎者今次就選擇留喺香港休息，而佢早前偕同鄉波健士以及騎馬人一齊去玩越野電單車，而蘇兆輝亦都更新社交平台，Post咗佢同波健士一齊去玩嘅合照，3位都笑得非常開心。

蘇兆輝今期刑滿復出，9場賽事之中有8匹坐騎，支持比潘頓多，始終造到輕磅都有一定優勢，而且騎者亦手執不少爭勝棋子，值得吼實。第4場四班1200米「旅遊高球」前仗喺黃俊胯下後追得好。上場練者加強配搭，換上布文操刀，但唔好彩咁抽到10檔起步，最後布文選擇領放跑法，末段無以為繼。今場賽前葉楚航刻意畀蘇兆輝過檔考驗「旅遊高球」，仲要試足兩課泥閘，冀加強人馬默契，誠意十足。雖然繼續抽得唔算太好嘅9檔，但睇吓蘇兆輝臨場如何克服檔位去為馬匹爭取更佳名次。

至於第5場同為四班1200米賽事，蘇兆輝將策騎丁廐「泉龍駒」上陣，此駒季初喺三班作戰已展現一定前速，亦喺三班賽事跑入一席位置，上場初降四班沿途跟守第2位，喺負重磅下快跟入Q，證明居四班有卡士，今場小休再戰，補中可期。