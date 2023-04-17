【分秒在握】周六例爆人為定巧合？

經常有人話周六跑馬爆冷屬家常便飯，這論點我不反對，但爆冷背後，又有否研究其原因呢？周三谷戰初步推介「勇敢巨星」，上仗贏馬不論姿態及締速均出色，今次條件配合可再下一城。

事出必有因，沒有理由相差了一天，周日賽事就11場大熱全入Q，周六就爆冷頻頻，這個論點實在太不科學。要拆解當中原因，或許人為因素佔了很大影響，首先自然係編排賽程有關，就以上周六為例，沒有分級賽不在話下，全日最高班僅一場二班賽，另外三班則有3場，餘下四、五班佔了6場，既以中低班馬作主打，爆冷亦好正常，表現又準又忠心，試問又怎會仍在四、班班？另外，亦不排除一些邊線分子專吼周六出擊，原因不外乎出賽對手較弱，可「博大霧」。其實上周六4場二、三班賽事，開出了「金馳」、「超級龍珠」及「維港智能」3匹一面倒大熱，就算係尾場10倍「隱形翅膀」，亦不算離譜，反而四、五班則爆冷頻頻，因此周六利冷，只係部分事實而已。

勇敢巨星冧莊唔手軟

周三谷戰跑到C欄C+3彎，排檔影響當然相當大，但全晚9場賽事，1200米佔了5組，1650米則有3組，兩個路程出閘未幾已轉彎。「勇敢巨星」上仗贏谷草1200米，比標準時間快了7線，而比同晚另一組三班則快了6線，今次仍在三班負輕磅，值得信賴。

■長風