【蹄聲妙影】啤園樂與怒 馬匹遲大到

早前網上將「掟馬簿事件」無限放大，由於有片為證，馬會循例捉兩位主角傾兩句，網民梗係食住花生當睇表演，反正唔使錢，不過同類事件並非首次發生，兩人只係用另類幽默方式溝通，係比打摩斯密碼大動作咗啲啫，最後搞到要「上庭」，睇嚟就算兩個馬房再串Q，呢類幽默表演冇機會再睇到，攝記亦冇機會再影到，平平淡淡，簡單是福，收信都要講多謝，真係唔知好事定壞事。

講開表演，最近每逢跑馬地賽事，把守出馬位嘅保安真係頭都痕埋，事關隨著啤酒園表演復常，歌舞昇平，相信大家睇賽後啲即聞post，都感受到氣氛有幾熱烈，話係老蘭2.0也不為過，如是者搞到班歌星唱到㷫合合，又同現場人士玩互動，搞到好多時跟唔到時間表。

需知以防音響嚇親啲馬，歌星只能趁場與場之間嘅些少空檔唱歌，最近唔知係咪rock得過癮得滯，搞到啲出賽馬遲咗拉入沙圈，連帶開閘放馬出跑道都遲咗，上周三有場好抆水，開跑前2分鐘，12匹出賽馬先至出晒跑道，睇嚟部門之間要再夾下，或者唱番啲柔和嘅情歌，費事搞到尾場無啦啦遲開跑，阻住附近民居瞓覺就唔好啦！

初步提供:

第2場6「澳華威威」

第4場10「得意佳作」

■東星