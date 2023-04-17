【賽馬以外】幾時有第二口六環彩買？

如果有啲認識筆者嘅朋友，都知筆者非常鍾意玩三寶呢個彩池。正所謂「無事不登三寶殿」，萬一上半場輸到傻，不斷倒錢落海，就會買三寶追數，間唔中都會吼中啲冷馬，成功收復失地，當然大部分情況都係輸多幾錢重，但正正因為嘗過甜頭，先會繼續買。今日馬會突然公布，由禮拜日開始就會增設多一口三寶，編喺第3、4、5場，即係迫筆者呢類三寶擁躉買多注。不過，對於呢個決定，筆者都好理解，有強姦冇焗賭，又冇人揸住把鎗迫你投注，依家畀多一個選擇你，唔好咩？

或者有人會問？點解今次呢口新設嘅三寶一定係第3、4、5場，查實三寶之所以好玩，就係畀啲鍾意刀仔鋸大樹嘅馬迷以小博大，例如兩關3隻、一關兩隻，10蚊注只係需要用180蚊買，揀馬選擇上可以有冷有熱，若然咁好彩博到冷門，派彩隨時非常和味。所以依家馬會將新設嘅三寶擺喺第3至5場唔係無道理，事關沙田日賽，好多時第6、7場都係啲少馬場合嘅分級賽，而第4、5場往往都係三T場合，亂局居多，而買三寶嘅朋友都係純粹想博吓冷，如果三場都有一匹一面倒大熱，不如買獨贏3串1好過啦。

不過，既然馬會今次增設多一口三寶，筆者就忽發奇想，遲吓會唔會有多一條六環彩比大家買呢？講真，三寶同六環彩其實都係概念差唔多嘅彩池，前者係要買中最後3場賽事獨贏，六環彩就中晒最尾6場嘅W，依家三寶加多瓣玩3、4、5場，無理由六環彩做唔到，由於牽涉嘅技術應該差唔多啩。或者有人反駁，依家兩口三寶係唔同場次，但如果真係有兩口六環彩，就算另一口由頭場開始，沙田跑10場，就會有兩場重疊，谷草跑8場，就有4場重疊，咁咪好奇怪？但呢啲其實有咩所謂，都係嗰句，畀多個選擇大家啫，就好似有人覺得早段場次啲五班賽經常爆冷，如果整多口六環彩係第1至6場，咁佢哋喺啲五班場合買全餐博爆冷，其餘關次就可能揀一、兩匹心水，一樣能夠以小博大，況且六環彩經常有多寶，如果整多口就有更多機會出現多寶累積吸引人買，所以遲啲會唔會有多一條六環彩？不妨拭目以待啦。

■山無陵