蘇兆輝今期停賽復出，以其停賽前於主席錦標夥拍「發財先鋒」獲亞、僅不敵「加州星球」之表現，繼續有不少支持。睇番蘇兆輝自3月至今與姚本輝合作7次共取5W，今次攜手的「旌鷹」及「芙蓉莊」俱戰意十足，值得吼實。

姚本輝現時能咬住練馬師榜第2位，與蔡約翰鬥鍊爭奪練馬師冠軍，原來蘇兆輝是重要贏馬功臣！睇番輝哥今季47W中，有8W與蘇兆輝攜手建功，此位巴西猛將替姚廐贏馬最多，再留意兩人雖然9月已合作建功，但季中才真正發動攻勢，3月至今7次合作共取5冠2殿，成績勁得誇張！若非蘇兆輝之前經常被罰停賽，相信兩人成績隨時更佳。今次可買雙「輝」組合「旌鷹」及「芙蓉莊」獨贏過關。

第7場「旌鷹」2月初轉跑谷草1200米擊敗「紫雲冰」勝出，找到新出路，該仗後刻意休息至今助保留體力，期間做足工夫，有心鋪排季尾再攻。最近從化兩度試閘，前課試泥閘得第1名，勁勢追前夠吸引，埋門再試草閘得第3名磨利，今再攻谷草勝途加蘇兆輝接手，發揮信得過。

第3場「芙蓉莊」上仗配布文於谷草一哩輕勝個多馬位而回，可見此匹8歲馬仍處勇境，加分後今次返三班用王牌再戰首本路程，決心添食。布文未能造磅下，蘇兆輝得到此匹勇馬帥權，必把握機會。