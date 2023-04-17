雅典武士用潘頓！燃燒小宇宙！

今季澳紐練馬師有好幾位成績都極之標青，好似蔡約翰現時以52W帶頭，而剛剛再做爸爸的賀賢，亦已累積28場頭馬，距上季整季32W只差4場，另外新來港開倉的黎昭昇，起步雖慢但自從適應本地馬圈後，亦都已經幾何級上力，取下25場頭馬，勢頭料會一路再上。相比以上3位，名牌希斯自從由澳洲返港後，首季得32W，次季則有36W，未見有太大突破，剛周六沙田賽事則憑「天外飛天」打破5期未勝小悶局，取下今季第26場頭馬，期望打破缺口後繼續開胡。

今次周三晚上，希斯出馬8匹，4駒卜到潘頓及布文兩大澳洲高手，似要燃燒小宇宙盡搶頭馬。先講潘頓兩駒，第3場「久久為攻」人馬再度重逢，之前合作兩戰獲1冠1亞，潘頓在田泰安手上搶回帥權，必求再勝。尚有第9場「雅典武士」，潘頓曾夥拍此駒僅敗於連勝的「砂漿金剛」未竟全功，4歲馬質高兼處盛年，潘頓能夠重掌帥印，戰意鮮明，排埋1檔穩陣。

至於希斯用布文兩駒，第5場「勇眼光」出道28戰取下3冠2亞7季，上名率超逾4成，稱得上是中班忠心好馬，上次衝贏「福國寶」狀態復勇，連捷不奇。另一匹第4場的「佳運發」，前仗在田草1200米入Q，剛戰轉跑泥地排12檔沿途頂在外疊包尾，賽績可抹去，重返最具威力的谷草短途，值得捧場。希斯今次有兩大高手幫手搶W，「練馬師王」信佢啦！