睇個勢 安仔追到蘇輝布文喇~

田泰安季初因甲狀腺問題被迫停賽休養接近3個月，但病愈復出以來，一直急起直追，如今已取得41W，緊貼44W的布文、42W的蘇兆輝，今季三哥之爭勢成鼎足局面。睇番近5次夜賽跑谷草或泥地，田泰安4次有馬贏共取10W，鬥志一流且手風夠順，今次騎足9場可數胡。

比起潘頓穩執冠軍及何澤堯二哥位置，今季三哥之爭，形勢更加緊湊，經過剛周六之戰，田泰安現時以41W，緊隨於布文及蘇兆輝之後，隨着蘇兆輝今次停賽復出重新加入戰團，田泰安為名而戰，必然激起無比鬥志。今次谷戰9匹坐騎質量兼備，睇番3月15日谷戰用C欄C+3彎跑道，安仔全晚奪4W食出大四喜，演出特別神勇，今期再次用C欄跑道，隨時再成為安仔數胡的好日子。

安仔今次坐騎中，兩匹新勝馬最值得重視。第9場三班1200米的「運高八斗」，乃上季在田泰安胯下兩戰全勝之PPG新馬，今季騎者較遲才接手，人馬重逢首戰即入Q，上仗安仔季內第2度策騎，更助馬匹重敲勝鼓，反映人馬極為合拍。「運高八斗」今排2檔有利，續配安仔力足連捷。

第6場賀廐「健康馬」上季配田泰安3度上名，結果上回人馬重逢即順利出頭，有懶性之馬相當受騎，勝後有拍跳，埋門安仔親自快試仄準，操足可添食。

安仔其餘機會坐騎中，第1場鄭廐「帥男」上次增程跑2200米效果一般，返勝途谷草1800米有望施回馬槍。第8場四班1650米的「世澤歆星」，上場重返谷草在新鮮感幫助下取得第3名，只以半身位不敵再出再捷的「勁快聯盟」及連續兩仗獲亞軍的「精彩生活」，賽績硬淨吸引，安仔接手不容忽視。既然安仔今次多好馬揸手，「騎師王」可以博佢！