【分秒在握】體力充足百戰百勝

呂健威係作風正派的練馬師，對於呂廐馬的部署甚至跑法，我們很少會質疑，今次呂廐派出6駒上陣，其中5駒配最信任的何澤堯，另外一匹「旅英福星」則配大前仗曾大勝的周俊樂，已擺出一副搏殺格局。

昨文曾推介「勇敢巨星」，排位後抽得4檔靚位，頓時令人放下心頭大石。另外第3場三班1650米的「百勝名駒」，亦係值得優先留意。此駒令人印象最深刻的一役，自然係上季尾影相下以鼻位險勝「健康在望」的一幕，或許係該役實在耗力太多，「百勝名駒」之後一仗，便因不良於行退出，而之後更索性提早抖暑。

不過估不到，「百勝名駒」一抖就抖足成年，本來今季2月尾復出，誰不知就遇上賽事取消，之後到3月8日正式出賽，結果久休逾一年後，跟前得第7居然只負兩個半馬位，表現已經不差。熱身一仗後，「百勝名駒」上仗換上希威森回師最強谷草一哩，排3檔跟前之下，直路騎落極有威脅，最終僅以馬頸位之微屈居第2負於「二雋」，但算雖敗猶榮了。

今次「百勝名駒」重召贏馬拍檔何澤堯，同樣係出爭最強谷中一哩，而且有運抽了個3檔，客觀條件已甚佳，加上此駒季內只跑至第3次，體力上遠較對手優勝，值得捧場。

■長風