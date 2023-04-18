莊倩首朝開操 潘頓太太Nicole拍片打氣

等候多時，新西蘭冠軍練馬師黎昭昇未婚妻莊倩今早(18日)開操，整個早上只操兩駒，牠們分別是練者在港首場頭馬「旋里多彩」及「超級黃蜂」，莊倩更主動向攝影記者揮手，看來她心情大好，相當享受在沙田馬場操練的時候。

莊倩早上4時45分已展開操練，首匹賽駒正正是「旋里多彩」，人馬到內圈踱步，旨在輕抒腳頭保持狀態，此駒已報名角逐周日(23日)四班田泥1200米，且看在莊倩的協助下，黎昭昇可否再憑牠贏馬。大約半小時後，莊倩帶領「超級黃蜂」到大圈快跳，比較有趣的鏡頭，是她操練期間，潘頓太太Nicole一邊拍片，一邊為好姊妹打氣，Nicole身旁還有黎昭昇馬房副練馬師馬譜鐘。莊倩在課後特意找潘頓聊天，和騎者分享首朝開操的感覺，兩人有講有笑，是今早晨操其中一個矚目鏡頭。

莊倩向《東網》馬經版記者表示，首朝開操感覺良好，認為香港的晨操和新西蘭分別不大，同樣有大量馬匹同一時間操練，她期望為未婚夫出一分力，協助對方取得更多頭馬。莊倩又稱讚黎昭昇馬房所有員工十分勤力及認真，大家相處融洽，她明天早上亦會參與操練。