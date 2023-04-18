點解唔跑女皇盃？ 威哥：冠軍一哩輕鬆啲

沙田馬場今早(18日)舉行4組試閘，焦點落在參與第一組1200米泥閘的「金鎗六十」及「遨遊氣泡」，兩駒將會角逐本月30日上演的冠軍一哩賽，當日是兩駒首度同場較量，因此今早試閘正好備戰這場大賽，結果「遨遊氣泡」勝出，「金鎗六十」以第6名過終點。呂健威在試閘後表示，「金鎗六十」今早試閘跟平時操練一樣，出閘反應快，以較輕鬆的跑法留後，何澤堯都滿意「金鎗六十」試閘表現。

被問到「金鎗六十」為何決定出爭途程1600米的冠軍一哩賽，而非途程2000米的女皇盃。呂健威則說，「金鎗六十」最初兩場都有報名，後來和何澤堯商量後，決定跑冠軍一哩賽，因為1600米對牠較為輕鬆，2000米則較辛苦。至於「金鎗六十」跑畢冠軍一哩賽後，會否進軍下月28日上演的遮打盃，呂健威說，「金鎗六十」目前已7歲，年紀漸長，每次都會視乎牠出賽後的狀態如何，才作出下一步部署。

呂健威透露，「金鎗六十」在馬房的脾氣不算大，他會用霸氣及有性格來形容這位香港馬王，由於牠警覺性十分強，探望牠最好攜帶紅籮蔔，以及得到其「批准」，才可進入馬房，假如貿貿然到馬房，有機會被「金鎗六十」咬到或踢到。