【合共16期缺陣】蘇兆輝停賽復出 誓要追數！

蘇兆輝周三晚停賽期滿復出，經歷過今季7次停賽，合共錯過16次賽事，神鞭輝神功蓋世，卻淪為停賽王，餘下馬季必定打醒十二分精神，避免再度受罰之餘，為名而戰亦要積極追數，畢竟4月至今只得1W，甫復出一定力爭接風頭馬，重振聲威。

蘇兆輝今季初成績一直穩居前3位，無奈卻因陣上拚搏過勇，頻頻被罰停賽，損失接近五分一個馬季，現時蘇兆輝更已被布文爬頭，甚至田泰安亦步亦趨下，僅以1W之微緊隨其後，神鞭輝為要扭轉頹風，周三晚復出不容再失，而本月份提供唯一頭馬「金佰令」的姚本輝，再有兩匹新勝馬一併交予蘇兆輝接棒，拍住出擊。「旌鷹」自2月1日贏馬後，一直只操不賽，期間更上從化休養生息，埋門試閘加強競逐意識，人馬為今戰復出，同樣有備而來，若發揮得宜，「旌鷹」大有機會再下一城。

蘇兆輝另一匹姚廐實力坐騎「芙蓉莊」，上賽由布文敲響今季勝鼓，今仗回師三班再戰強項谷草一哩，由於騎者未能造磅，結果由蘇兆輝接手爭取冧莊。

芙蓉莊保養得宜

「芙蓉莊」回師三班有此重量級配搭實屬罕見，8歲老馬保養得宜，亦無保留價值，把握弱組馬少場合，騎練有望攜手再添進帳。另一方面，蘇兆輝早前被罰停賽兩期，不過騎者今次選擇留港，早前他與同鄉騎師波健士以及一位騎馬人，一同去玩越野電單車，實行叉足電再上場搏殺。