【練馬師王】「星」級戰駒把關 搶分打好底！

上周六沙田「練馬師王」，呂健威馬房雖然成功起孖，頭馬數字最多，但當日蔡約翰先憑全熱門「金馳」捧盃，另有「當家信心」、「美麗新星」及「嫡愛心」奪亞，最終累積30分，湊夠第10次封王，乃各廐之冠。而今期谷戰，蔡廐只替5駒報名，悉數列陣兩組三班1200米賽事，第7場「魅力寶駒」及「紅運大師」雙龍出海，第9場「美麗笑聲」、「志勝時機」及「張燈結綵」三路興兵，看牌面確有機會贏馬，但要在「練馬師王」冧莊，恐怕不容易。

另一位冠軍級倉口方嘉柏，今期夜賽派遣6駒列陣，各駒獨立出戰，搶分場合較多，值得關注。翻查資料，柏廐至今從未在沙田日賽封王，相反谷戰已累積7勝，鎖定為重要出擊場地。

頭兩場五班賽，「日日靚」及「玉樹臨風」並無過人之質，但分別配上布文及田泰安執韁，至少證明非陪跑分子，可望先為馬房搶回一點分數，打好基礎。而重心搏殺場合，應該來自尾段場次的4匹參戰馬，第6場「駿行星」已一連3仗前4名，演出十分準繩，今仗由何澤堯易配布文，同廐同一換人情況季內出現7次，累積2冠2亞1季，絕大多數都可提升名次，「駿行星」大有機會出頭兼捧走香港欖球總會盃。

而餘下的「勝利才子」、「國士無雙」及「精彩非凡」，最近幾仗都曾經拚入三甲，狀態方面不用懷疑，第8場「精彩非凡」亦是強配布文，此駒在港唯一頭馬正是來自谷草一哩，今次重返勝途，競爭力大大提升，可為柏廐過關穩守尾門。

「練馬師王」開售賠率

1.大衛希斯 3.0倍

2.呂健威 5.0倍

3.方嘉柏 5.0倍

4.羅富全 8.5倍

5.賀 賢 11倍

6.沈集成 13倍

7.姚本輝 10倍

8.蔡約翰 30倍

9.告東尼 30倍

10.文家良 45倍

11.丁冠豪 55倍

12.韋 達 40倍

13.蘇偉賢 50倍

14.葉楚航 50倍

15.鄭俊偉 100倍

21.其他練馬師 40倍

(苗禮德/高伯新/黎昭昇/容天鵬/何良/徐雨石/伍鵬志)