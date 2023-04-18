【波馬同樂】魅力寶駒搏到贏為止

各位好，今次會推介第7場三班1200米，「魅力寶駒」上場直路與「勇敢夢想」鬥衝，最終以頸位之距離飲恨，事隔兩周多再出，重配曾經策騎上名的布文，應是時候贏馬交代。

上季跑3場錄得2W1第4的「魅力寶駒」，今季出場10次，最佳名次就是上場在潘頓胯入Q，至今依然與頭馬無緣。但觀其上場後上如飛的走勢，蔡約翰麾下的馬搏到贏止的個案並不罕見，就算成為了潘頓棄騎，亦要繼續捧！

潘頓不騎「魅力寶駒」，選擇繼續為「怡勁力」效力，今季跑4次從未失獎金，1Q2P1第5的戰績，足見準繩度十足。唯一要注意的事，「怡勁力」7日前才跑過一次同程，匆匆再出並不似黎昭昇馬房的作風，計馬則一定要揀。

上季至今跑過23場，未再交出頭馬的「紅運大師」，今次乃季內第2次由田泰安執韁。上一次由田泰安出策同程得第5，乃今季最佳的草地戰績，表面看來人馬尚算合拍，今次輕磅兼排2檔出賽，不容忽視。

四重彩方面，我會用4、7作複膽，配腳除「紅運大師」外，還有捲土重來的路程專家「越駿知己」、操足抖夠季內跑第2次的「祥勝霸駒」，以及上場力克強敵，但今場負磅重了、檔差了的「旌鷹」。希望能繼續為大家帶來好運！

「南區旺」季內第3次出賽，檔位繼頭兩次的11檔和8檔後，今次竟然抽到更外的12檔，要在第4場亂局突圍？相信難度極高了。