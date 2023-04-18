【張基焦點】紅運大師2檔好餐士

蔡約翰近期成績平穩，在練馬師榜仍有一定優勢，周三跑馬地賽事只集中在兩場三班1200米出擊，「紅運大師」無疑以往在泥地較有把握，但早前曾於谷草跑近，不能忽視。另外，「陽光傳奇」加盟羅富全馬房後的確有起色，操好才跑擺明想省招牌。「泉龍駒」漸漸交回本身水準，今場可望出頭。「爆谷」與鍾易禮算合拍，在四班有一定競爭力，要捧。

第7場三班1200米，「紅運大師」無疑最近3場頭馬均於泥地1200米取得，今季集中在泥地攻堅亦曾上名，只是整體而言，即使評分回落也未能在泥地再贏，反而前仗跑谷草1200米抽8檔不理想，也可追至第5名，難得賽前晨課見靚，今仗配合2檔有餐士。

第2場五班1200米，早於「陽光傳奇」仍在高伯新馬房時，已覺得此匹質新馬台型不差，不應該落到五班，今回轉投羅富全馬房後首次上陣，工夫已經做足，同時除眼罩兼重配羊毛面箍，早前泥閘證明配備效果，始終在上手馬房兩度於谷草1200米追近，今次即報此程有4檔之助，鬥志無疑可捧。

第5場四班1200米，「泉龍駒」近期才開始轉勇，陣上所見若然可放頭，就能交出好成績，剛戰即使遇上「同盟力量」搶前鬥燒，仍能跑第2名，今次同場無快馬，預計可以獨自放頭，補中機會樂觀。

第6場四班1650米，香港欖球總會盃，「爆谷」近仗證明見習生鍾易禮亦可以發揮，上仗抽不利的12檔，被迫中段發力上前，今次抽6檔不差，應該可以交出本身水準，有權補中。