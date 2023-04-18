【進階選項】怡勁力匆出誓補中

近年馬會積極拓展匯合彩池業務，暫時以英愛、南非及原先不受注的國家如杜拜反應最理想，尤其英國方面，投注額帶動增加收入，亦令彼邦馬會可以加獎金或改善設施。反觀投注額同樣龐大的日本，似乎未有誘因做到全球匯合，澳洲方面各省各巿自成一國，細節仍待磋商。法國更甚，只有匯出彩池，暑期轉播幾個法國賽馬日似乎效益有限。早前轉播西澳洲打吡，其實近年西澳賽馬亦開始追落後，上周六便首辦買位賽The Quokka，總獎金400萬澳元當然難與珠峰錦標媲美，但作為嘗試亦算踏出第一步，可惜西澳最強雌馬Amelia's Jewel後上僅敗給悉尼賽駒「登天橋」，但以前駒實力，即使去墨爾本跑大賽，亦一樣有得揮。

西澳馬向來非香港PP主流，近年數目開始增多，現役最高評分有「樂滿貫」，另有前西澳打吡亞軍「飛輪步」、「妙玲瓏」及周三第7場的「怡勁力」。「怡勁力」於祖家只在西澳兩大馬場雅士閣及貝蒙上陣，且4次是周六賽事，能交出成績質素有一定保證。抵港後4戰3位，上周初跑谷草，閘前一注飛變成大熱2.9倍而跑第3，多跑50米可能勝出，黎昭昇馬匹有態時表現穩定，今次好檔而對手比上周更弱，匆匆再戰要補中。

沈集成馬房充斥不少失運易位難贏馬，早前「劍在九天」總算贏馬光榮退役，剛戰「金鼓齊昇」又差多少，今晚第4場「雲行駿起」亦然。上季新馬賽初出第2，今季8戰1亞2季且抽檔運氣平平，幾次轉彎路程都排外檔，難得今場終於有1檔，仲要潘頓連贏開的「伶俐驫駒」亦放棄，「雲行駿起」前仗第3但賽後氣管多血，上場休息兩個月復出狀態未足，開氣後回師1200米到位。