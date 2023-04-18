【孖T孖住上】勝利才子且戰且走

長風餐單：

今次賽事採用較狹窄的C欄C+3彎賽道，基於跑馬地馬場本身直路已較短，加上鑊形設計，先天上對前置型馬匹已較有利，今次再加上採用較狹窄的賽道，相信前置型馬匹應可佔到上風。

第2口孖T分別由兩組四班1200米擔綱，但形勢卻截然不同。第4場潘頓放手新勝的「伶俐驫駒」而效力「雲行駿起」，兩匹牌面馬都有疑點。「伶俐驫駒」兩次出賽都係跑沙田，贏完轉爭谷草，加上又未試過谷閘，舟車勞頓及夜間作賽都要適應，當然有戒心。至於「雲行駿起」有潘頓加持，上仗谷草1000米走三疊直路力弱可理解，但今次同場快馬亦不少，且看能否維持到底了。熱門有疑點，以互串下注較穩陣。

第5場揀膽，應以「勝利才子」最穩健，此駒季內8戰6度上名，而最近3仗更悉數殺入前列，今次換上陳嘉熙排3檔，擺前且戰且走，又看有多少駒能超越了。

梓忠餐單：冷門留意必跑得

今次推介第1口孖T，一來頭關五班賽有邊線重心，預計派彩也不會太乏味，二來尾關出馬不多，選馬範圍自然較少，因此可用小本錢博一博。

頭關馬膽揀東廐「旺鋪永勝」，4歲馬跑至今季開始入局，上月於谷草1200米初次上名，鍾易禮首次策騎即後上獲亞，上賽縮程跑1000米得梗頸四效果一般，隔了一仗後人馬重逢兼再戰1200米，未交代馬誠意十足。冷門留意「必跑得」，大前仗不敵再出再贏的「銀進」，之後兩戰檔劣落敗未可作準，今次終排好位，小心突如其來。

尾關三班一哩，建議用雙膽。「百勝名駒」因傷抖近一年才於上月初復出，結果於1800米得第7名，再出爭同程立即現身，短距離飲恨獲亞，今次用馬房愛將何澤堯已響起出擊信號。另一馬膽當然非「久久為攻」莫屬，季內3捷有餘未盡，而且連續6仗上名準得交關，潘頓騎三甲穩陣。