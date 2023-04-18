【三重彩地帶】呂廐大舉興兵「獵」殺對手

第1場五班1800米，「獵狐者威」雖然唯一勝仗來自一哩，但1800米獲亞的一役，頭馬是其後在四班兩捷現評60分的「躡景追飛」，水準唔簡單，唔報上周三谷草一哩等今晚1800米也露端倪，今場較具前速僅「帥男」，「獵狐者威」放跟均可，很大機會賺步速形勢，呂廐屯重兵，頭威頭勢先捧「獵狐者威」。

配腳先揀「帥男」，上場無疑失望，但未算脫節潰敗，始終贏過同程兼可操控步速，畀多次機會。「馬主星輝」今季贏過五班，四班亦上名，班次上有點優勢。「威武勇駒」落班即強配，潘頓夾賀賢上名率逾6成，一對值得信賴的騎練組合。「勝出魅力」上季中起跑完泥地轉谷例入前4，今次部署似曾相識。

鼓浪順風落班叫胡

第2場五班1200米，姚廐近期頭馬「運高八斗」、「金佰令」、「隱形翅膀」等都是季內首捷，馬房爭冠之餘，也着意替馬匹交代，今場「鼓浪順風」正屬同類分子。季內8戰皆北竟獲布文垂青，而近9次替姚廐效力取6W3P，單是配搭已值得加分，「鼓浪順風」上季四班45分贏同程有眼罩，今次落班即重戴，種種迹象顯示似想一擊即中。

「投資有利」轉韋廐兩戰得冠季，穩中有進，這類省招馬應用盡一時。「美滿星雲」四降五，而40分廐侶「大家開心」則跑第5場四班同程，擺明讓路。「上浦精選」曾在四班強組獲殿，現時進度更佳，身處五班已可言惡。「旺鋪永勝」近兩場得亞殿水準趨穩，東廐這類未勝馬比新勝分子反而更具戰意。■海東