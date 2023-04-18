【J臣研究所】駿行星有坐正決心

上周六有些賽事睇到人頭都大埋，好似場二班1200米，馬迷大多預計兩隻快馬「緊張大師」同「維港智能」會鬥燒，點知出道以來跑過14場都未試過慢閘嘅「緊張大師」，竟然慢一慢，又冇打算騎番上去同「維港智能」搶放，結果「維港智能」好輕鬆咁放頭贏馬，布文呢個策騎方法咁大方，潘頓都要請飲茶啦！

既然成日要估潘頓同布文兩位騎師戰意，搵番場其中一個冇馬騎嘅，會唔會易搞啲呢？第6場揀隻「駿行星」做膽，上次增程其實筆者已好鍾意，但唔知點解一起步又冇咩漏閘，竟然留到包尾仲要抄大外檔後上，最後慢步速下僅追得梗頸四，今鋪方嘉柏搵布文執韁，絕對有補中之意，眼看潘一哥同場冇馬，都唔使左顧右盼啦！

「全民佳知」跑四班只要放出就有威脅，「健康馬」今季轉倉後長勇兼有進步，「但求快活」均速馬最緊要排檔不差，「勁叻仔」執番3檔起步，應該唔會好似上場咁大敗，此4駒都要兼顧。

第9場出馬少，可能大家收到風惡馬如雲，冇人敢報名。「運高八斗」上場快跟贏「電氣騎士」水準高，4歲馬處大熟期，仲有排贏。「雪勇神駒」上場後追普通，擺番前唔好睇小。「張燈結綵」上場輸冇位，換人要拖。「雅典武士」勝在唔放頭都得，潘頓守好位易發揮。「勇敢巨星」上仗贏馬，但水準不及前面幾匹，作配較合。