【晨課起筷馬】兩勝泥閘姿態 邊似五班馬

第2場五班1200米，文家良馬房「美滿星雲」今季初出即於同程上名，可惜表現未能承接，馬房一直安排於不同場地及路程作出嘗試，都未能成功，可見馬匹本身能力根本就唔叻，但現時落到五班就唔同講法。

「美滿星雲」過往一直令人憧憬，絕大機會都係因為晨課試閘嘅表現，尤其係今季，就經常以一放到底嘅姿態掄元，不過，馬匹上陣卻未曾嘗試過以領放跑法，直至上仗出爭泥地1650米，跑較長路程卻刻意搶放，造出快步速之下末段力弱大敗，擺明係為減分而來，敗績不用太介懷。

經過呢場敗仗，「美滿星雲」操練工夫重新做起，前後更兩度試大閘，分別以一放一追姿態掄元，表面上無乜特別，但睇一睇嗰兩課大閘對手，第1課田泥1200米閘，全程三疊望空，直路未見力弱，更愈衝愈勁力壓星味甚濃嘅「八駿巨昇」掄元，拋離第3名「華美福星」4馬位而回；第2課田泥1050米閘，天雨遇濕慢地，再一次一放到底，以3身位拋甩「緊張大師」，姿態引人，點睇都唔似一匹五班馬。今仗終於回師谷草1200米作賽，同場真正快馬只得一匹戰鬥力不復盛時嘅「蒲俠超得」，形勢相當有利。

■陳志懷