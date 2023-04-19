【分秒在握】用牌仔密謀爆

鍾易禮能夠拜師告仔名下，可以話非常幸運，因為在騎技上必有許多寶貴意見，而鍾易禮本身亦慢慢進步，今次再策騎「爆谷」出爭強項谷中一哩，轉排6檔留得好，應有力再衝勝門。

說句老實話，對於見習生，筆者一直的態度是盡量包容，因為騎技上若瓣瓣皆精，則何須有10磅或7磅減？不過鍾易禮的表現，的確與預期有落差，但不斷累積陣上經驗後，現時表現已明顯較初期為佳。

今次推介的「爆谷」，其實是一匹不容易發揮的馬匹，重口之外，衝程亦不長，但本身又谷草表現較田草好，在諸多條件限制下，要贏，就必須有好條件配合。其實此駒歷來4捷，潘頓贏過兩次，莫雷拉及田泰安亦各贏1次，換言之能勝此駒的盡皆好手，但若然如此，告仔又為何屢屢安排「爆谷」配鍾易禮呢？

這很主要係因為「爆谷」只得1016磅，屬於體形細小的官仔馬，以現時59分，在四班無可避免要負重磅，因此用見習生減磅，可以話係權宜之策。鍾易禮上仗騎此駒排12檔，早段走三疊之下，早早發力上前以致末段力弱，今次移回6檔，際遇好一點，即有權交回應有水準。

■長風

第6場 1爆谷 5但求快活

2全民佳知 4駿行星