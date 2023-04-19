【場地點樣】持續有雨 好地掛牌或會有變

跑馬地馬場今晚舉行9場草地賽事，以移欄C跑道進行競逐，頭場開跑時間為下午6時45分。

由於天氣變壞持續有雨，場地情況備受關注，今晨雖然掛牌「好地」，度地儀指數為2.71，但以天文台預測今日天氣，大致多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，而初時雨勢頗大，估計今晚場地難望乾快，場地掛牌情況或會臨場有變，密切留意公布為準。

一旦有雨，根據過往跑馬地受天雨影響，主動跑法馬匹佔盡先機，更何況在狹窄C欄作賽，擺前守好位馬匹總有着數，若然能夠藉內檔優勢搶佔好位，爭勝機會大大提高。

就以季內舉行過7次C欄谷草夜賽，檔位表現充分展現內檔優勢，61場賽事之中，1、2、3檔3個檔位共佔27W，勝出率接近5成，當中1、2檔各佔8W，3檔更被視為黃金檔位，共佔11W，似乎檔位大可縮窄揀馬範圍。

至於雙數檔位之中，大外檔12檔屬盲門檔位，未有冠、亞軍出現，反而10檔、11檔卻非太差各佔4W，而呂健威外檔贏馬更佔4W，練者顯然有針對性部署，今晚有第2場冷門「上浦精選」，巧合又排11檔，嫡系何澤堯未肯放手，提防今戰突如其來。