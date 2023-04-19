【戰況R3】潘頓1檔塞死 1.0位置泡湯！

第3場三班谷1650米，剛食出頭胡的潘頓，孖住希斯匹「久久為攻」成為1.8倍擂台躉，P更係1.0倍，不過呢隻1檔馬，首個彎唔放畀前面幾隻馬切入，搞到自己墮到去第5位，入直路在窄位奮力追趕，但去到拉士50米又塞車，潘頓抽住隻馬過終點，跑第5返來，真係輸到捧場客頭都暈，「久久為攻」馬主何駿杰同太太前亞姐冠軍張珮汶，亦未能夠再次影頭馬相了。講番呢場頭馬，係蔡明紹排7檔放出嚟跑的「怪獸奇兵」，沿途以正常步速帶放，走得好舒服，貫注到尾取下服役第4W，至於第2名係外欄撲上的頂磅馬「百勝名駒」，跑第3名則是內欄擺前賺形勢的「又龍串鳳」。

賽後文家良話呢場得8駒列陣，「怪獸奇兵」排不利7檔，而且仲要多快馬，所以賽前同蔡明紹傾完，出閘後都盡量跟前，騎師今場都交出好表現跟喺第2位，然後再自己放，入直路都騎得好，而「怪獸奇兵」都係勤力馬，有幾多都會跑晒畀你睇，雖然早前有健康問題，但都係好小事，上場跑泥地都交到個第5，今場跑番首本路程都贏到。文家良連勝4日，頭馬上到31W，近排好旺呀，至於蔡明紹則扳至32W。

第3場賽果：8-1-2-6

組合獨贏3揀1賽果：A2(最後賠率3.5)

二重彩賽果：8-1(最後賠率28)