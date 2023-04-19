【賽後報告】罕有認錯！潘頓事後認同久久為攻應該放！

是晚賽後報告撮要：

第1場：「爸巴閉」發現患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第3場：被查詢有關「久久為攻」的騎法時，潘頓表示，賽前預期坐騎將可佔取前列位置，他也獲指示可選擇讓坐騎在可行情況下取得遮擋。他說，根據策騎指示，他容許自內檔出閘的坐騎居「又龍串鳳」內側，因為該駒開始切入以保持領先位置。他又說，考慮到策騎指示，儘管他意識到賽事步速屬中等，他仍容許「又龍串鳳」上前切入，並假設該駒保持領先後，坐騎將得以在領放馬群之後取得遮擋。他說，其後「又龍串鳳」讓「怪獸奇兵」過頭領放，導致坐騎墮居較賽前預期更後的位置及搶口。

當被查詢是否有機會在「又龍串鳳」（見習騎師鍾易禮）內側保持領先時，潘頓表示，由於見習騎師鍾易禮顯示有意保持領先，他預期該駒將於切入後隨即保持領先位置，而考慮到策騎指示，他覺得有遮擋的位置是坐騎所能佔取到的最佳位置，可讓坐騎於末段以勁勢衝刺。他進一步表示，他於直路上催策坐騎，以圖佔取「怪獸奇兵」外側及「皇寶」內側的空位，但坐騎未能對其催策交出反應以佔取該空位，而當「皇寶」及「怪獸奇兵」雙雙斜跑時，坐騎無路可上並在「怪獸奇兵」之後略為受困直至接近150米處。他又說，其後於接近100米處時，他將坐騎移至「怪獸奇兵」內側以圖望空，但因「怪獸奇兵」向內移回而未能做到，導致坐騎在最後75米受困。練馬師大衛希斯確認策騎指示為讓該駒上前，而潘頓亦可在情況許可下選擇取得遮擋。

他說，事後看來，他認為鑒於早段步速屬中等，「久久為攻」應較適合領放。儘管小組認為潘頓讓「又龍串鳳」於早段超越坐騎的理由合理，但仍告誡潘頓，小組認為鑒於賽事步速屬中等，最佳的做法應是讓坐騎於早段及中段沿途保持領先。小組接納潘頓就直路上的騎法提供的解釋。獸醫於賽後立即檢查「久久為攻」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第4場：「時時好運」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安，左前腿輕微擦傷。「時時好運」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。開閘時，「合夥贛勁」（蔡明紹）將頭向左邊低俯，因而出開緩慢。蔡明紹表示，坐騎其後全程走勢欠順，包尾大敗而回。獸醫於賽後立即檢查「合夥贛勁」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。小組認為「合夥贛勁」的表現難以接受。「合夥贛勁」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場：接近150米處時，巴度（「南莊之歌」）的馬鞭被蘇兆輝（「旌鷹」）的馬鞭擊中脫手。被查詢有關「越駿知己」的騎法時，蔡明紹表示，他獲指示嘗試為坐騎尋找中間有遮擋的位置。他說，坐騎出閘不俗及居「魅力寶駒」外側競跑，其後他擔心坐騎須在沒有遮擋下走外疊，因此他選擇讓坐騎在該駒之後向內移入以取得遮擋，導致坐騎居於較賽前預期更後的位置。他又說，「國士無雙」於接近400米處時受到干擾，他須在一段短途程上收慢坐騎，其後保持居於「實力哥」內側。他又說，在賽事的此分段，他的視線因前駒踢起的泥頭而受阻，因此他未能將坐騎移至「實力哥」外側。

他說，坐騎因而持續居於「實力哥」後方內側的位置直至接近200米處，此時他能夠將坐騎移至該駒外側以望空。被查詢有關最後200米的催策力度時，蔡明紹表示，當坐騎居於「實力哥」外側後，他須立即讓坐騎取得平衡，而當「南莊之歌」向著坐騎略為向內斜跑之際，他須將坐騎向內移入避開該駒才能確保望空。他又說，坐騎在最後100米的衝刺不俗。考慮了蔡明紹的解釋後，小組認為他於早段採取的策略在有關情況下合理，但小組告誡蔡明紹，小組認為他應較今次於接近200米處時更早全力催策坐騎。在選擇不對蔡明紹採取任何行動時，小組不認為他在過了200米處後的行為影響「越駿知己」的最終名次。

第8場：賽後，「陸知」被發現口部有血。

第9場：被查詢有關「雅典武士」的表現時，潘頓表示，坐騎於早段及中段走勢暢順，即使於中段受到「識贏」施壓。他說，坐騎於直路早段以佳勢推進上前，但接近250米處時受力策之際卻未能交出反應，而他認為坐騎或未能應付是晚的場地狀況。獸醫於賽後立即檢查「雅典武士」，並無發現任何明顯異常之處。小組認為是賽大熱門「雅典武士」的表現難以接受。「雅典武士」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。