【冠軍賽馬日】再來港跑大賽 譽滿杜拜首朝開操

萬眾期待的冠軍賽馬日，本月30日在沙田馬場上演，海外賽駒陸續抵港，昨早(19日)現身晨課包括新西蘭賽駒「驍勇劍神」及澳洲賽駒「仙幻之王」，兩駒今早(20日)繼續由外籍女騎馬人考驗，除了上述兩駒，前日(18日)由澳洲來港的英國賽駒「譽滿杜拜」，今早首度參與操練，同樣由外籍女騎馬人主理。

早上9時正，率先步出大圈跑道是「驍勇劍神」，先慢步熱身，繞場一周後至直路彎快踱一圈，然後便到「仙幻之王」，操練和「驍勇劍神」相同。「驍勇劍神」及「仙幻之王」將會在冠軍一哩賽火併香港馬王「金鎗六十」，馬會昨晚公布「驍勇劍神」由新西蘭騎師麥道朗操刀，「仙幻之王」則由曾經在港發展多年的巴西好手莫雷拉執韁。

壓軸登場當然是「譽滿杜拜」，操練和上述兩匹澳紐賽駒大同小異，比較特別的一幕，是外籍女騎馬人首次經過終點時，向攝影記者揮手打招呼，以及用英文講早晨。「譽滿杜拜」前年12月首度來港參加香港國際賽事，結果在香港盃跑出一席殿軍，此駒將會夥拍英國騎師馬昆，角逐途程2000米的女皇盃，同場將會遇上去年女皇盃盟主「浪漫勇士」。