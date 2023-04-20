【蹄聲妙影】可憐的鏡頭蓋冇人愛

入嚟馬場嘅馬迷，如果喺凱旋門或馬匹亮相圈見到類似女人絲襪嘅物體，千祈咪見怪，其實係用嚟綁住馬匹條舌頭，亦即係馬匹配備嘅「T」代號，假如發現呢條女人絲襪喺地上，相信有馬匹喺賽前要重新綁脷，或者賽後解開條脷帶時遺下，馬伕拉住隻過千磅龐然大物，唔會得閒彎低身執番，況且又唔係咩值錢嘢，兼且仲有陣口水味，斷估唔會有人鍾意收藏啩。

講開漏低嘢，有次跑完夜馬唔夠瞓，第二朝仲要落操，再直踩女皇盃抽籤儀式，精神不佳下，東星漏低咗支1.4X增距鏡喺攝影台，好在馬會L哥眼利，事後完璧歸趙，否則要寫報告，餐飯都仲未請佢。再早十九幾年前，有位拍攝頭馬相嘅攝影師就冇咁好彩，賽事中途唔見咗支鏡頭，搵來搵去都冇發現，最終搞到要call執法人員嚟逐個Locker開嚟睇，當然又係冇料到，由於嗰時冇記者房，閒雜人可自出自入，順手牽羊都唔奇。

早一星期嘅沙田日賽，鄰近過磅室嘅記者室A房，門口有一張擺放相機鏡頭嘅白色櫃枱仔，枱上有個Canon黑色鏡頭蓋至今都冇人認領，睇嚟做得攝影呢行，一屋都係鏡頭蓋，相信擺到2046都冇人吼，換轉係舊金就唔同講法了！

初步提供:

第1場2「爽快」

第10場10「敏捷神駒」

■東星