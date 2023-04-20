【賽馬以外】如果贏埋安田 撐金鑽貴人做馬王！

尋日馬會公布咗日本安田紀念賽嘅香港報名馬匹名單，暫時呢場6月4號喺東京競馬場舉行嘅1600米一級賽，只得文家良嘅「金鑽貴人」報名，反而唔見應屆香港一哩錦標得主「加州星球」同埋兩屆馬王兼目前全球評分第二高嘅「金鎗六十」榜上有名，筆者都有少少失望嘅。

其實喺今年1月尾，「金鎗六十」回勇殺低「加州星球」及「浪漫勇士」，捧走三冠頭關董事盃後，何澤堯賽後曾透露希望「金鎗六十」可以遠征日本出戰安田紀念賽，呢樣都係唔少馬迷想見到嘅事，始終近年嘅香港國際賽同冠軍賽馬日，經常畀東瀛大軍嚟提款，佢哋都想見到有香港佳駟能夠揚威日本，可惜睇番最近「金鎗六十」擺慶功宴啲幕後訪問，當問到跑完下場冠軍一哩賽，仲有咩目標時，呂健威就話應該係下季嘅國際賽，反而無再提遠征，是否無疾而終，筆者唔知道，但既然依家都冇報名，斷估都唔會贏完冠軍一哩賽之後先報啩。

反而力爭繼「活力先生」、「喜勁寶」同埋「精英大師」後，成為香港另一匹短途三冠王嘅「金鑽貴人」，卻報咗安田紀念賽，要知道呢匹短途好手出道至今都係跑1200、1400米，估唔到如果真係遠征，竟然決定增程初跑1600米，向極高難度挑戰。先唔好講最終係咪成行，單係呢份勇氣已經抵讚，如果「金鑽貴人」月尾可以贏埋主席短途獎，然後真係遠征安田兼贏埋，筆者可以係到講，就算「金鎗六十」順利完成冠軍一哩賽3連霸，同埋「浪漫勇士」衛冕女皇盃兼贏埋遮打盃，都一樣阻唔到「金鑽貴人」做今季馬王。

講真，對上一次有香港代表攻下安田紀念賽，已經係2006年嘅「牛精福星」，如果「金鑽貴人」能夠完成任務，絕對係壯舉。不過，查實「金鑽貴人」由去年暑假開始做工夫備戰開鑼日嘅特首盃，去到依家跑咗8場，攞到6冠1亞，最近7戰都係分級賽，嚟到主席短途獎都係佢季內第9戰，若然順利贏埋做咗短途三冠王，都依然遠征嘅話，安田紀錄賽就係「金鑽貴人」季內第10次上陣，究竟仲有無體力應付，筆者呢方面，真係有啲疑問喇。

■山無陵