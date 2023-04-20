伍鵬志話爸爸5奪主席短途獎好犀利！

總獎金高達2千萬港元的主席短途獎（1200米一級賽）將於4月30日星期日在沙田上演。伍鵬志將派出「韋小寶」參戰，力求奏凱而回，寫下從練生涯光輝一頁。

伍鵬志的父親伍碧權從練時曾先後憑「通靈」（1985年及1986年）及「及時而出」（1989年至1991年）兩匹佳駟合共5度揚威主席短途獎，其中「及時而出」更是至今唯一曾3勝此賽的賽駒。伍鵬志冀能追隨父親的步伐摘下此賽錦標。

「『及時而出』很特別，既是短途馬，也是一哩馬，甚至能夠應付1800米途程，實在令人驚喜。」伍鵬志說：「希望將來能派出更多馬匹角逐此賽，有更大機會奪冠。我盼望那一天就在下星期，即使或者不會這麼快。」

能征慣戰的「韋小寶」將代表伍鵬志馬房於富衛保險冠軍賽馬日出爭主席短途獎，牠早前遠征杜拜，在美丹的直路賽道上出戰阿喬斯短途錦標（1200米一級賽），取得第5名，表現不俗。

「牠較早前遠征杜拜，回港後已回復狀態，我對牠十分滿意。我們一直部署牠出爭此賽（主席短途獎），今仗可能是牠今季最後一次上陣。」伍鵬志說。

伍鵬志於今季開始前獲發練馬師牌照，而他的父親伍碧權則在港從練逾30年，成績卓越，旗下賽駒「通靈」（1984/1985年度馬季）及「及時而出」（1988/1989及1989/1990年度馬季）曾3奪香港馬王寶座。

伍鵬志說：「『韋小寶』回港後已恢復過來。我對馬兒很有信心，牠在杜拜一仗後更見進步，所以牠在本地賽事應會更具競爭力，我希望牠能夠再次贏得獎金。」

2021/2022年度馬季最佳短途馬「福逸」今仗將力爭3勝主席短途獎，冀與「及時而出」看齊。此賽的參賽馬還有「金鑽貴人」、「好眼光」、「速遞奇兵」、「赤焰駒」、「愛勁利」、「蟲草成名」及「八仟師」。

伍鵬志說：「希望『韋小寶』能保持杜拜一戰的狀態，在香港的賽場上發揮實力。」

「韋小寶」在遠征杜拜前一仗，曾在沙田勝出一項1200米第一班草地讓賽。