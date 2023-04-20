【短途王系列】潮流尖啄巴度 親試2023年最新綵服！

憑上周六夥拍姚廐「隱形翅膀」贏馬，巴度取得今個月第5W，此5駒賠率由5.4倍至10倍，非一面倒大熱門，買中即有不俗回報。巴度向來支持度足，今次沙田草泥混合日賽，坐騎也是來自四方八面，與蔡、伍、東、姚及高廐都有合作，不少操足且勇，有望繼續交出頭馬，當中高廐「福星」連番試閘操勇初出，值得吼實。

第3場有6駒初次上陣，「花好月盈」潘頓與黎昭昇又聯手出擊，排10檔易發揮，不過巴度策騎的「福星」有力鬥撼。「福星」最近4月11日與「花好月盈」同組試1000米閘，雖然「福星」只跑第3名而「花好月盈」勝出，但「福星」加速力甚強，連同之前「福星」試過谷閘得第3名及贏出田草800米閘，反覆磨利必拚。「福」系馬主鄭永安夫婦一直支持高伯新，「福逸」年紀漸長下近3次爭盃只上名未勝，練者必欲「福星」此匹新力軍接棒贏馬。巴度也是「福逸」的好拍檔，難怪「福星」3課大閘也由其包辦，用王牌盡顯出擊決心。

第5場四班1200米泥地，伍鵬志與巴度攜手再搏「我為您」，此駒經過充足熱身後，上仗安排巴度接手初跑泥地，人馬早段放得急，結果被後上的「歡喜福星」所擒，僅獲亞軍。有過一仗經驗後，巴度有望發揮更佳，排8檔搶出有權補中。

第8場同屬高廐的「論文」，則有1檔之助，可配合「福星」出擊。英國自購馬來港後要時間適應，4戰有3次排8檔外，也考際遇，最近試閘追勢不俗，走勢上力，今回縮程上陣，巴度接手有運排1檔起步，此匹大不列巔錦標冠軍有望勝回一仗。