【輪到表情王開金口】新力高升慶功宴 馬主話愛駒已抖暑！

「新力高升」在2月26日攻下4歲馬經典系列賽事次關，路程為1800米的香港經典盃。今日「新力」系主理人黃良柏以及其家人在沙田馬場會所舉辦慶功宴，慰勞馬房團隊，賢廐員工都有出席宴會。除了黃良柏之外，他的女兒，亦即是「新力高升」馬主黃鑀瀅和丈夫亦在席上。另外蘇偉賢、夥拍「新力高升」出戰2關4歲馬經典系列賽事的何澤堯，賢廐副練王俊烽(Robo)亦有出席慶功宴。蘇偉賢夫婦亦有和黃良柏席間唱K，場面十分熱鬧。

「新力高升」早前在香港打吡大賽成為次熱，最終以第8名過終點，上賽後至今亦未有復課，馬主黃鑀瀅透露其近況，表示愛駒季內已出戰8仗，跑打吡之前都有向蘇偉賢表示無論贏輸都好，都希望「新力高升」跑完打吡就會抖暑，對於「新力高升」季內表現已經感到滿意，希望愛駒抖夠後，下季可繼續進步，交出更好表現。

練馬師蘇偉賢席間亦一再感謝馬房員工，因為自己早前的確有壓力，但馬房團隊仍不辭勞苦，「新力高升」能攻下香港經典盃，團隊絕對功不可沒。練者亦感謝「新力」系的支持和信任，將「新力高升」交予他訓練。

「新力」系旗下8歲馬「新力寶」本周日將出戰首本路程1200米泥地，且看屆時又能否為黃良柏帶來勝利？