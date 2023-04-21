【分秒在握】睇好佢直線上升

今屆打吡大賽已塵埃落定，無論係實至名歸還是形勢之助，「遨遊氣泡」將會名留青史，因為打吡頭馬的地位獨一無二，以後也不會有同一賽駒的名字再出現。今屆的打吡大賽，水準還要進一步印證，但賽前呈均勢則毋庸置疑，而該場賽事最令筆者失望的一駒，必然係「知足常樂」，在極慢步速之下，此駒跟守5、6位，未有提早發力之外，直路更重重圍困，更要命的，係「知足常樂」並非變速力特別強的馬匹，結果在不利步速、不利形勢、不利發揮之下跑第6輸兩位多，今次還盅，應該很合理。

而打吡大賽還有一駒跑得相當好，就係「直線力山」，此駒來港首3戰在希斯馬房跑9、11及13名，欠表現之下隨即轉投方嘉柏旗下，結果操好一出即勝田草1800米，雖然話對手「自然力量」實力並非太強，但好歹之後已再贏，能夠拋開輕勝的「直線力山」，當然有其本領。

「直線力山」贏完加至81分，總算可趕上打吡尾班車，亦圓了幕後的打吡夢，正如上文提及，由於打吡大賽步速實在太慢，因此末段快至22.4秒下，後追馬根本極難反先，而「直線力山」在此劣勢下，居然有能力由第9位追回第5名只輸兩馬位，而且末段亦交出22.2秒衝刺，今次列陣尾場只負全場最輕的120磅，只要步速較正常，已有能力繼續向上。

■長風