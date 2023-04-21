直路按韁無騎輸個鼻 郭善佳只罰停賽28日

郭善佳接受訪問及垂手片段：

成日都話只要情況許用，騎師都要力策坐騎到終點，唔係隨時出事。尋晚英國湛士福城馬場出現令人非常尷尬嘅一幕，由英國騎師郭善佳策騎嘅Concorde角逐一場1600米膠沙地賽事，被捧成一面倒大熱門，此駒沿途走勢理想，入直路去到最後階段，只見其餘騎師都要力策坐騎，反而郭善佳只係按韁兼一步都唔使騎，兼且仲有時間望外側，以為可以輕鬆贏馬，點知冷不提防羅品尚嘅坐騎My Roxanne終點前於其內側上前，結果以鼻位之微擊敗呢匹大熱門，引起全場嘩然。

由於今次事件嚴重，當地競賽小組立即展開研訊，最後裁定郭善佳未有力策坐騎至終點，讓馬兒獲得最佳名次，因此罰佢停賽28日。賽後郭善佳亦有接受當地傳媒訪問，坦白承認自己犯下嚴重錯誤，同時向Concorde嘅馬主及練馬師致歉，佢話為自己今次行為感到非常尷尬，亦明白本身應該可以贏到呢場賽事。

至於憑My Roxanne贏馬的練馬師艾力信賽後表示從未無諗過此駒贏到，今場頭馬的確有點運氣之助，佢亦認為郭善佳應該要力策到底。