下季自購馬特別奬金 由100萬加至150萬！

馬會一向致力投資於獎金架構以獎勵香港馬主，在貫徹此項重要原則下，會方決定大幅提升2023/2024年度馬季自購曾出賽馬匹(自購馬)首次勝出第二班及第三班賽事的特別獎金，由100萬港元增至150萬港元。

事實上今季新推出的自購曾出賽馬匹特別獎金計劃非常成功，至今已有多達38匹賽駒在年屆5歲前以60分或以上評分勝出首場第三班或以上級別賽事，除了贏得豐厚的賽事獎金之外，更獲頒100萬港元自購馬特別獎金。現時一匹勝出一項第三班1600米或以上賽事的頭馬，可獲得合共208萬3千港元的賽事獎金及特別獎金。

其中3匹取得100萬港元特別獎金的賽駒「順勢而飛」、「一先生」及「紅運帝王」，其後再以80分或以上評分勝出第二班或以上級別賽事，因而額外獲得100萬港元獎金，令本季取得自購馬特別獎金的次數增至41次。

馬會行政總裁應家柏強調自購曾出賽馬匹獎金制度的重要性︰「香港賽馬已奠定世界賽馬翹楚的地位，而馬會致力持續提升本地賽駒的質素，以進一步提升我們的國際地位。我們明白到，馬主物色優質賽駒時面對的競爭日趨激烈，為此，我們決定進一步鼓勵馬主投資良駒。」

「我們認為勝出第二及第三班賽事的自購馬特別獎金獲上調50萬港元，對提升馬主投資優質馬匹的價值而言十分重要，令香港賽馬的質素及在國際上的地位得以進一步提升。」

今季的賽事獎金及其他獎勵增加了百分之十一點五，增幅破紀錄，而馬會經全面檢討後決定調高2023/2024年度馬季自購馬特別獎金。2023/2024年度馬季賽事的獎金制度，馬會將於日內公佈。

馬會今季除了提供破紀錄的賽事獎金外，還透過3項不同的特別獎金計劃，向馬主頒發了合共5100萬港元的特別獎金，包括自購馬特別獎金41次、自購新馬特別獎金9次及香港國際馬匹拍賣會新馬特別獎金1次。

來季自購新馬於年屆5歲前以80分或以上評分首次勝出第二班或以上級別賽事，將會繼續獲得100萬港元特別獎金。香港國際馬匹拍賣會新馬在拍賣日翌季整個馬季結束前首度以60分或以上評分勝出第三班賽事，將會繼續獲得100萬港元特別獎金。

馬會賽馬事務執行總監夏定安說︰「『瑪瑙』、『直線力山』及『安遇』等佳駟相繼取得佳績，印證了今季自購曾出賽馬匹特別獎金計劃的成效，其中『安遇』剛在跑馬地首勝第二班賽事，連同100萬港元的特別獎金在內，在該賽共獲得265萬港元獎金。」

「今季首季在香港服役的『怡勁力』剛於周三在跑馬地報捷，成為最近一匹獲得自購馬特別獎金的賽駒。這匹3歲馬在勝出該仗後共獲得198萬港元獎金，當中包括100萬港元特別獎金。」

延遲馬匹抽籤截止時間

「因應2023/2024年度馬季自購馬特別獎金已作大幅提升，馬會同時批准將2023年馬匹抽籤截止日期由4月27日星期四下午五時正，延後兩週至5月11日星期四下午五時正。」