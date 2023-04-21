新10磅仔黃智弘5月殺到 艾道拿客串至煞科

馬會公布，牌委會向艾道拿發給馬會騎師牌照，有效期由2023年5月1日至2022/2023年度馬季結束為止。

此外，牌委會向黃智弘發給見習騎師牌照，有效期由2023年5月1日至2022/2023年度馬季結束為止，以便在港策騎出賽，惟在獲得管理層批准之前，他暫不可在跑馬地馬場的任何賽事中策騎出賽。

澳洲騎師艾道拿以新南威爾斯省為基地，自2007年在維多利亞省開展策騎生涯，至今已勝出13項一級賽，以及另外77場黑體賽。艾道拿曾勝出的一級賽包括葉森讓賽、金拖鞋大賽及閃電錦標，他於2017/2018年度馬季贏得167場頭馬，繼布文後同時榮膺新南威爾斯省都會冠軍騎師及新南威爾斯省冠軍騎師。

黃智弘現年22歲，於2019年12月18日前往南澳洲省麥磊橋，在南澳洲賽馬會的監管下開始接受海外訓練，其間跟隨練馬師Grant Young學藝，2021年2月7日開始策馬出賽。他自2021年5月1日起轉往南澳洲阿德萊德，跟隨練馬師Gary Searle習騎。黃智弘至今在當地上陣910次，取得86場頭馬，勝出率9%，目前在南澳洲騎師榜暫居第10位。