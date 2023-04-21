【差4W達標】周日係鄭俊偉護級重要一戰！

鄭俊偉上月戰績反彈摘下6W，為馬房護級帶來曙光，適逢旗下一眾質新精銳部隊迅速冒起，要在馬季餘下時間多添4W達標，絕非不可能任務。今期沙田日賽，鄭廐兩匹新勝馬「滿歡笑」及「年年友福」再度攜手出擊，鬥志高昂，一定搏甩髀。

華倉鄭俊偉已連續兩季接收警告信，假如今季成績再有差池，牌照隨時不保。雖然鄭廐現時兵源有限，只得29駒，但猶幸一批質新馬成功上位，「晴王」踏入今年表現大爆發，先後取得3捷，一再為馬房帶來重要勝利；至於同樣質新的「滿歡笑」與「年年友福」，經過陣上充分熱身，3月26日田戰拍住「晴王」出擊，結果齊齊報捷，造就鄭俊偉相隔9年再次大演帽子戲法，在護級戰打出漂亮翻身戰。

來到周日田戰，鄭俊偉招牌馬「晴王」未見上陣，但中三元另外兩匹功臣則拍住再來，第7場「滿歡笑」續配贏馬拍檔布文，力爭連捷。此駒跑完兩場田草1200米熱身，剛戰增程角逐1400米一擊即中，今仗乘勇再跑勝途，可望再下一城。

至於第4場「年年友福」，上月於田草一哩打開勝門，鄭俊偉表示此駒之前因增程太急，一下子未能適應，加上2000米起步較接近看台，嘈吵聲令稚嫩馬容易緊張，結果剛戰回師一哩上陣，起步點遠離人群，即有截然不同的發揮。

年年友福忠心支持

「友福」系向來是鄭廐忠心支持者，逢出必拚，「年年友福」再由賀銘年操刀，肩負起馬房搶分重責。此外，周日頭場出戰泥地的「無心睡眠」，經過大半季評分調整，現已降至77分，比起上季尾贏馬時評78分還低，換上布文加強攻力，高班泥地賽程有限，自然可拚則拚。