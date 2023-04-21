【過關之選】方嘉柏沙田罕有排強陣！

今季方嘉柏在主場谷草依舊贏了不少頭馬，更7度登上「練馬師王」寶座，不過此位倉主於沙田只贏12W，成績比谷草差一截，但今期方仔派出最精銳部隊於沙田日賽出戰，當中更有打吡大賽跑第5名的「直線力山」出戰二班1800米，屢拚未逞的「黑桃火箭」則轉爭三班泥地1650米，有此匹兩匹質新好手牽頭，方仔誓要登頂贏取季內首次沙田「練馬師王」。

今屆打吡曲終人散，由姚廐「遨遊氣泡」爆大冷贏出，不過其他曾參與4歲賽之落敗馬，繼後出戰唔少都有好演出，例如「安遇」在打吡大賽只得第9名，但最近都重新再贏谷草。第10場柏廐「直線力山」於打吡戰則捐入內欄窄位，衝刺欠順下也得第5名，反映戰力突出，小休回師二班賽，恃卡士已勝望壓一。

至於第1場「黑桃火箭」，季內4度於谷草及田草上名但始終未贏，今次轉場跑泥地一哩無可厚非，早在上季3月試過泥閘獲勝，當日更拋離「發財先鋒」5個馬位，其後跑過泥地一次，於1800米追得第6名，轉場力足坐正。

其餘柏廐機會分子，包括一對新勝的「歡喜福星」及「星運明爵」，「歡喜福星」開竅後值得追捧，「星運明爵」則評分仍見有利，兩駒再贏絕不出奇。尚有首度登場的「日日獎」，與來港一出即勝的「美麗宇宙」同父，近日在從化操練極之積極，有力搶攻。至於「雙節棍」也作泥地首戰，成冷可兼顧。