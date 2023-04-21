華將一哥呢期手風順到你唔信

何澤堯剛於谷草夜賽起孖，今季頭馬數字累積65W，只差2W便可追平2019/2020年度馬季個人最佳67W成績。此子近期手風大順，4月至今更屬唯一未斷纜騎師，周日配合一手重兵，大有機會延續勝勢，及早追平甚至打破舊紀錄，邁向新里程。

隨着今季莫雷拉請辭，潘頓直接得益一人獨大，但何澤堯亦受惠雷神離去，與恩師方嘉柏有更多合作空間，加上季內重心騎師如田泰安、巴度、蔡明紹等，先後因養病或受傷缺陣一段時間，而今季加入之蘇兆輝頻頻被罰停賽，錯過16次賽事，得以令何澤堯成績更加穩進，目前以65W穩佔成績榜次席，縱使未能威脅潘頓一哥地位，但餘下馬季頭馬數字，必然不斷再創新高。

直線力山後上爭霸

周日賽事之中，何澤堯為策呂廐騎3駒，雖然實力並非突出，但為柏廐效力頭尾場兩駒，不失為爭勝要角。「黑桃火箭」上次谷戰由何澤堯接手，可惜未能為失運馬帶來勝利，力拚之下又以短頭位飲恨，今次轉戰泥地力求突破，鬥志毋庸置疑。尚有尾場「直線力山」，打吡跑入一席接近第5名，整體表現不俗，稍事回氣重返勝途，後勁馬換上何澤堯，當然有更樂觀爭勝把握。

何澤堯其餘爭勝籌碼，剛戰為羅廐「年少有威」贏馬，由於當晚潘頓身體不適，何澤堯做替工執到寶，今仗名正言順合作再攻強項，必然力爭連捷。尚有來自伍廐「發財秘笈」，一再於泥地上名，現階段性能證明泥優於草，今仗馬少場合，騎者吸取上賽合作經驗，有望成功補中。