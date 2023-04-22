【分秒在握】有馬搶突圍在望

季尾階段，練馬師榜首及榜尾同樣精彩，榜首看的，自然係冠軍誰屬；至於榜尾，則要看看誰人能夠達標，甚至能否繼續從練。大家都知道，鄭俊偉及何良均已收過兩封警告信，若再有任何一季不達標，則要交還牌照。以現時形勢看，有效頭馬12場的鄭俊偉及何良，均差4場頭馬方可上岸，在季內餘下的3個月，真有點「這麼近、那麼遠」的感覺。

現時兩位練者，最需要的自然係四班或以上頭馬，而兩者在4月亦頻頻出擊，好可惜鄭廐取過兩席位置，而何廐則3度殺入三甲，今次鄭廐「滿歡笑」出爭四班，預計都係熱門分子，論機會當然有，但筆者就較為喜歡同場的「馬林」。

由於第7場四班1400米草地有「大勢至富」及「寶麗生輝」兩匹放頭馬，估計步速不會太慢，而跑法較被動，但一再試準的「馬林」應該有機可乘。前仗初跑同程由尾列追回第6，末段造22.8秒；上仗跟前多少守第9位，結果追入第3末段造23.1秒，時間看似慢了，但實際該日全訲賽事締速均偏慢，因此能夠交出23.1秒衝刺已是非常了不起，名牌綵衣試準再來，必不會作保留。

■長風