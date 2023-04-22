【波馬同樂】知足常樂箭嘴向上

刨了兩場，拿不定主意，決定一次過推介兩場。第10場二班1800米，「知足常樂」曾於香港經典盃在布文胯下與惡爺「新力高升」鬥衝，惜敗，證明質素絕非泛泛，今原班人馬初戰二班，值得留意！

第10場有多匹曾出戰打吡的新貴，當中我最睇好該仗跑第6、負於頭馬「遨遊氣泡」2又4分1馬位的「知足常樂」。今季跑過6場，其中3場由布文執韁，包括今年1月初，首次增程至1800米奏捷，人馬合拍。今次排4檔有利找遮擋，入直路再鬥衝，箭嘴向上的馬，必捧。

於打吡易配嘉里跑第7的「魅力知遇」，今仗重配季內兩度建功的潘頓，潘一哥騎蔡神仙的馬特別醒神，出爭贏馬途程更添信心。「敏捷神駒」上場在潘頓胯下，於同程打開在港勝利之門，今雖易配田泰安，但一來輕磅，二來首次排個位數檔位，不容忽視。於打吡表現雷聲大、雨點小的「直線力山」，由薛恩兩度客串後，帥權落在華將一哥何澤堯手上，孭全場最輕120磅，直路伺機爆一段，上名機會不弱。

另一場心水乃第4場四班1800米，預期會由4、5、6及7號馬控制大局。「年年友福」新勝馬，鄭俊偉馬房馬有便搏，不會有保留。「佐治勇駒」連跑3場P後增程重配潘頓，部署積極求交代。「霹靂神龍」由初出1200米跑到今場1800米，布文一直手執帥權，馬演出夠準繩，只要進度理想，不難在今場突圍。「路路爽」今季演出有點飄忽，臨場如有賠率，萬勿走雞。祝大家好運。