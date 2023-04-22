【練馬師王】一旦埋Q 容易掟開對手

呂健威馬房一連兩期起孖，上期日賽未能勝出「練馬師王」，但剛周三晚終於成功補中。當晚跑完第6場賽事，呂廐已經累積2冠1亞1季，取得34分遠遠拋離其他對手，「練馬師王」彩池一度封盤，可以說是篤定勝出，結果跑罷第8場賽事，其餘練馬師均無法反先，投注編號2呂健威的注項已經派彩！

不過，「練馬師王」向來不利冧莊，即使呂健威今期出馬陣容不弱，也難過信。相反，上次沙田日賽成功封王的蔡約翰，今次派出13駒列陣，搶分本錢雄厚，又有機會在「練馬師王」獨佔鰲頭，值得關注。

今期10場比賽，其中4場蔡廐出馬兩匹或以上，這些場合只要順利串Q，即可袋走18分，很容易擴大領先優勢。例如第2場「華卓晴」與「快錢」，季內均曾攻陷第四班，實力有保證，最重要是今仗抽排1、2檔起步，通常濕慢泥賽事內檔馬最佔優，穩賺形勢。

至於第10場二班1800米草地，「魅力知遇」回配兩捷功臣潘頓策騎，看來又屆出擊時候，本身贏過田草1800米，路程性能不用懷疑；至於廐侶「笑哥兒」，上場跑第3名重新入圍，表現復勇，以往跑變化地特佳，近日天氣欠穩，場地可能偏淋，對牠發揮大有幫助。

「練馬師王」開售賠率

1.蔡約翰 2.3倍

2.羅富全 2.75倍

3.姚本輝 11倍

4.黎昭昇 7.0倍

5.告東尼 14倍

6.伍鵬志 25倍

7.方嘉柏 20倍

8.韋 達 50倍

9.呂健威 65倍

10.鄭俊偉 50倍

11.蘇偉賢 65倍

12.大衛希斯 65倍

13.賀 賢 75倍

14.沈集成 65倍

15.容天鵬 150倍

21.其他練馬師(苗禮德/何良/葉楚航/高伯新/丁冠豪/徐雨石/文家良) 150倍