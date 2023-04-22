【張基焦點】日日美麗1400啱波路

目前蔡約翰於練馬師龍虎榜仍有5W領先優勢，周日沙田賽事大舉出擊，擺明要盡情數胡，「日日美麗」開始成熟，今次回師1400米，可望扳回一仗；「烈風」今季初贏了兩場後，最近演出略為徘徊卻獲減分，突然轉爭泥地一哩，有權變身。另外，「綠色有料」今次抖夠才跑，埋門狀態理想，回師田草可見真章。「玖寶」落到二班出擊，或有不同演繹。

第9場三班1400米草地，「日日美麗」4歲自購馬來港日子不算太長，早期陣上比較難做好留放，前仗用布文跑1600米中段極搶口，但近期操練表現所見，情況確有點改善，剛戰縮程跑田草1200米用潘頓追一段走勢不差，今次回師1400米得3檔之助，在港初出一役於此程只落後頭馬「極速飛彈」不足一乘得第5名，今回有權出頭。

第8場三班1200米草地，香港評馬同業協進會盃，「綠色有料」上仗於谷草1200米大敗後，索性安排休息一段時間，最近兩課大閘走勢吸引，埋門蔡明紹快跳卻可以跳一段30秒1，反映已夠弗毋須再打磨，過往曾於田草1200米交出成績，蘇偉賢近期與蔡明紹合作愉快，今次換人求交代。

第1場三班1650米泥地，「烈風」上周用嘉里跑1400米似乎是寓賽於操，季初於1400米取得兩W風光之後，曾加至80分，但最近評分又回落至74分有利水平，本身父母兩線都是美國馬，轉爭泥地一哩可變身。

第10場二班1800米草地，「玖寶」今季初明顯未夠弗，最近連仗跟前不是最佳跑法，今次賽前卻見有3課拍跳，均由韋達親自主理受重視，落到二班面對此批對手，不能忽視。