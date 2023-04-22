【進階選項】知足常樂將功補過

作為澳洲賽馬名人堂騎師，42歲的布文仍願意來港當公司騎師，坊間傳聞，邀請這位重量級人物的待遇的確得天獨厚，嚴格來說是有求必應。早前一聲要請假一周返澳洲即獲批准，「求」字兩面睇，布文肯定是被要求那種。本來有這樣名氣高手來港坐鎮，對馬迷來說都是好事，但高手都有判斷錯誤時候，最重要懂得及時修正，剛周三上陣的「雪勇神駒」上仗跑了一場令人質疑的賽事，結果再出順利補中。今次尾場「知足常樂」更可惜，因為走位失誤而錯過了一生只有一次機會的香港打吡。

其實大家都對今屆打吡參賽馬2000米氣量成疑，「知足常樂」澳洲贏2000米，香港贏1800米則早有證明，當日「遨遊氣泡」巴度用了對面直路外疊上前一招，900米處開始拍上，身旁「知足常樂」不知何故經驗老到的布文竟然感覺不到步速慢，仍然死忍爛忍約束坐騎，結果入直路全程被「遨遊氣泡」壓住無路可上。假若當時選擇中段變奏的是「知足常樂」，未敢說實贏，但以此駒氣量，三甲一席必有。今次回師最首本1800米又排到4檔好位，有「龍船狀元」在前，守二三位跑照計不會一錯再錯，澳洲軟地曾勝，地淋亦不怕。

早前與馬友講起血統，提到「巨富」在港子嗣雖然不少很快能勝出頭馬，偏偏就只得一捷後無以為繼。數據未破不過遲早會破，今次第7場「馬林」未勝，就不用擔心魔咒。龐然大物適應快，但脾氣仍甚，慢閘毛病雖有改善，沿途韁口操控仍待調校。「馬林」剛戰搶口望空都憑大步追入第3，反映質素上乘，記得上次賽前練馬師韋達無操過，相反上名後今次則落手親自拍兩課，重口馬得這位聖手調校必有幫助，再看今組前置快馬多，倘馬群拉散的話相信有助「馬林」穩定走勢，直路全力衝刺。