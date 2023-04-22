【孖T孖住上】華卓晴賺步速

長風餐單：亞洲力量愈贏愈有

今次的場次編排頗特別，本來以兩場泥地打頭陣亦無不可，但甚少會安排三班馬跑第1場，或許是因為遷就首次舉辦第1口三寶的緣故。既然首兩場泥地賽有重心，出馬又較少，一於揀這口孖T作推介，希望有助各位有個好開始。

第1場7匹馬爭三班一哩，馬膽當然係如日方中的「爽快」，上仗濕慢泥一哩贏來全無對手，再爭強項值得信多次。

第2場有好幾匹泥地好手列陣，雖然「華卓晴」上仗贏完泥地1800米加分加磅兼縮程，客觀條件有點不利，但由於今次同場快馬不多，此駒一向慣於守好位競逐，上仗贏馬固然走位3 4 4 1，前仗跑泥地一哩走位則為5 5 3 2，相信在此形勢下可佔步速之利，作為馬膽相當合適。另一匹馬膽可以考慮「亞洲力量」，黎昭昇愈來愈掌握到香港賽事模式，剛周三出兩駒全勝，而「亞洲力量」愈贏愈有，仍值追捧。

梓忠餐單：綠色有料搏殺味濃

上次夜賽提供的貼士命中了萬多元的孖T，用膽拖策略相當成功。今次食過翻尋味，推介第4口孖T，原因是比較有重心，兩關都有膽情況下，既可多揀配腳增加命中機會，同時也可慳注。

頭關會用雙膽策略，「加非凡」除跑谷草1200米不入三甲之外，其餘3仗跑沙田全數上名，今趟換潘頓配搭更強，更有運抽到2檔好位，可望衝擊首捷。「馬林」一如在港同父馬相當早熟，第3仗已躋身三甲，上仗首配班德禮跑1400米後上獲季，原班人馬再來，坐位望贏乃合理期望。

尾關可留意「綠色有料」，這匹蘇偉賢旗下4歲馬上季已獲潘頓垂青，並且在其胯下入Q，今季初出人馬又於1200米獲亞，締速1分8秒83相當出色，可惜之後進度停滯不前，連場梗頸四。此駒賽前試草地1000米大閘躍躍欲奔，一望空即自動搶走，狀態前所未見的好，由蔡明紹執韁，搏殺味濃。