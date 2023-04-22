【三重彩地帶】練騎鬥志100%X2

第1場三班1650米泥地，經常話泥地賽跑性能多過跑分，唔適應場地就算高分馬也是徒然，所以不時見到一些擅泥分子可以輕鬆突破評分阻力，連勝連升，「盈嵐」、「火鑽」、「魅影獵飛」便是箇中例子。「爽快」在港次仗小試牛刀已在同程入位，冠亞軍「盈嵐」及「禪勝寶駒」均是泥地專家，兜轉一輪等進度，上場再跑泥地即談笑用兵輕勝，加至77分仍是虛分，尚未充分反映真正實力，續跑三班篤定連捷，單膽不作他想。

「無心睡眠」7歲雖有點走下坡，但爛船仍有三斤釘，強配布文不會袖手旁觀。「黑桃火箭」上季跑過泥地1800米無功，但當時不在水準難作據，今季連場入位狀態長勇又當別論。「雙天至尊」三班無疑下風，但馬少場合十居其九都是慢步速，擺前走有機會賺形勢。「皮具之星」連場跑三三四四，反映評分見頂，然而今場對手不多，爭一席仍可信賴。

明駿福星大躍進

第5場四班1200米泥地，「豐彩華庭」上場久休復出，末段加速力一般，跑回一席季軍不過不失，復課操得並可在短時間內再跑，健康疑慮一掃而空，上季熱身後次仗掄元，今季部署大同小異，何良要爭分，黎海榮騎嫡系，練騎鬥志百分百，贏或需要天時地利人和，但三甲一席仍是綽綽有餘，複膽合用。

「明駿福星」上場輕勝同程頗有大躍進的感覺，可能是另一匹連勝連升的泥地好手，後上型10檔贏過，11檔影響不大。「我為您」上場同程快放入Q，表現進步，伍廐這類剛踏升軌的質新分子，再出多數可以保持。「大眾勝利」最高上名評分為67，經過一季減分，現評57分已有反彈條件，上場敗後布文被問話，今次仍肯效力，信多一次。「倍增勝數」季內在泥地取2W2P，評分累加不少，計分無利可言，但勝在水準穩定。■海東