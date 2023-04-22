【J臣研究所】知足常樂決心補中

馬會日前公布自購馬全新特別獎金安排，其實馬會接連大幅提升獎金，明顯就係PP嘅入紙情況持續欠理想，但問題係，一眾舊馬主減少養馬，甚至放棄抽PP，問題並不是主要在於加幾多獎金，而係多方面性。

第1，同的士起錶一樣，你加兩蚊，車租就加5%，近年大部分馬房每月養馬費已超過6萬元，如果單月來回從化再要付費，比較喺在澳洲養馬，香港足足貴3倍。第2，正因為澳洲獎金高，人哋唔會無端端平賣隻馬畀香港馬主，稍有質素嘅馬大約60萬澳紙起跳。第3先係死症，香港馬場草地太硬，太容易跑傷馬，問題係香港獸醫嘅用藥守則欠彈性，不少澳紐歐洲已用上多年嘅醫療方法及藥物，香港一律不予採用。即是馬匹康復期長而養馬費又貴，就算小傷患都可能被迫退役，睇近年有幾多隻馬喺香港退役後返到澳洲有第二春就明白。而且由於乾快硬地對馬匹骨骼耐戰度要求好高，不少歐洲及部分澳紐馬都不適合香港場地，變相馬主選擇上又少一堆。這些多年累積嘅問題，並不是加獎金就解決到。

周日泥草混戰，尾場形勢較簡單，「知足常樂」於打吡一役輸在騎師發揮，抖一抖再配布文，應該會打醒十二分精神。「直線力山」打吡賽遇慢步速加塞車都追得好，有望續有進步；「龍船狀元」主動馬今場可以再賺步速；「敏捷神駒」潘頓棄騎但黎廐馬夠勇；「駿馬快車」例衝一段，此4駒同樣作配。